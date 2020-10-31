التحقيق بحادثة إسقاط رجل مسنّ على طابور (الخبز) في حلب!

حلب ـ مصطفى رستم

يتماثل العم أليكسان جرجور للشفاء بعد سقوطه يوم أمس أمام مخبر محطة بغداد، وإصابته بالرأس إثر إلقاء شخص مجهول الهوية للرجل الثمانيني أرضاً من دون أن يتعرف عليه أحد من المواطنين المصطفين على طابور الفرن، وبعدما تجاوز الدور من دون رقيب أو حسيب.

تتفاعل القضية كثيراً ما دفع وفدٌ من محافظة حلب بزيارة خاطفة لمنزل المصاب، وسط تحقيقات من قبل الجهة المختصة لمعرفة المتسبب، بينما يقول ابن الرجل المسن في معرض حديثه لـ (تشرين) كان والدي يقف في الدور بشكل اعتيادي إلا أن هذا الرجل أتى وألقاه أرضاً.

ويضيف زكي جرجور: (الغريب أن الفرن بعد كل هذا أعطى الخبز للمعتدي)، ولاقت هذه الحادثة استهجاناً واسعاً من أهالي المدينة ولكل من شاهد صورة الأب وهو مضرجٌ بدماء تتصبب من رأسه، بالتوازي مع مطالب لوقف هكذا تجاوزات تحصل كثيراً أمام الأفران من دون احترام ومراعاة للقوانين.

وكان الابن (زكي) نشر صورة والده مناشداً أصحاب الضمائر لمعرفة الفاعل ومحاسبته، بعد أن همّ لإسعافه عدد من الحضور إلى المشفى، من دون أن يتعرف على المعتدي أي من الموجودين، وتتابع التحقيقات الخاصة بهذا الملف لتوصل إليه ومحاسبته على فعلته التي لا تمت للإنسانية بأي صلة.

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