(حماية المستهلك) لم يردها شكاوى.. قطع غيار الدراجات النارية (نار)

السويداء - ضياء الصفدي

لم تعد الدراجات النارية وحدها مخالفة .. تبعتها أيضاً تجارة قطع الغيار التي باتت تباع في أكشاك مخالفة من دون أي ضوابط للتسعير.

فبعد الغلاء الجنوني لأسعار السيارات وأزمة البنزين المستمرة لجأ كثيرون إلى بيع أو إيقاف سياراتهم واقتناء دراجة نارية بحيث يتخلصون من أعباء الترسيم السنوي لكون الدراجات من دون أوراق، لكون حاجة الدراجة للوقود بسيطة مقارنة مع السيارة.

لكن ارتفاع سعر قطع الغيار بات يرهق مالكي الدراجات، حيث أشار العشرات من مالكي الدراجات إلى أن سعر عبوة الزيت المعدني وزن ليتر بات ٥٠٠٠ ليرة، بعد أن كان منذ أشهر ٢٥٠٠ ليرة، إضافة لذلك فقد وصل سعر زوج الإطارات إلى نحو ٦٥ ألف ليرة، مشيرين إلى أن محال و(بسطات) بيع قطع الغيار وورش الإصلاح خارجة عن سيطرة التموين والنشرات النظامية للتسعير..)وكل يبيع على هواه).

رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء تكليفاً- رشا رحروح قالت: إن المديرية لم تتلق شكاوى من المواطنين حول أسعار قطع غيار الدراجات النارية, وقامت الدوريات بجولة على المنطقة الصناعية في السويداء, والعديد من الجولات على الورش الميكانيكية ومحال بيع قطع الغيار، ولم يتم ضبط أي تلاعب بالأسعار.

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