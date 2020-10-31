إشارات الرهن تمنع المزارعين التصرف بأراضيهم

السويداء - طلال الكفيري

لم تزل إشارات الرهن التي وضعتها المواصلات الطرقية على أراضي قرى خلخلة- أم حارتين- حزم – ذكير / تشكل عقبة بوجه أهالي هذه القرى، لعدم قدرتهم التصرف بهذه الأرض تصرف المالك لملكه.

إذ ناشد أهالي هذه القرى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، بضرورة رفع إشارات الرهن عن أراضيهم الزراعية، التي تم استملاك جزء منها منذ أكثر من ١٥ عاماً، بغية تنفيذ المسار الثاني لطريق دمشق السويداء، علماً ووفق المتضررين أن المواصلات الطرقية قامت بوضع إشارات رهن على كل العقارات الواقعة ضمن هذا المسار، وليس على أجزاء العقارات التي تم استملاكها.

وأضافوا: إن تنفيذ المسار كان على أجزاء من هذه العقارات وليس على كامل العقارات ، الأمر الذي أدى إلى توقف عمليات البيع والشراء والتصرف بهذه العقارات من قبل المالكين حتى هذا التاريخ.

وأضاف المشتكون: إن المواصلات الطرقية استملكت جزءاً من هذه العقارات لزوم هذا المسار ومع ذلك لم تقم بدفع بدلات الاستملاك للمتضررين لذا يطالب هؤلاء بضرورة منحهم بدلات استملاك لكونها حقاً من حقوقهم المالية، وبالتالي الإسراع برفع إشارات الرهن عن عقاراتهم.

وأشار الأهالي إلى أن هناك عقارات عليها إشارات رهن مع العلم أن هذه العقارات خارج نطاق مسار تنفيذ الطريق إلى أنها مستملكة ورقياً من جراء وجود أخطاء بمخططات المساحة المرسلة للمواصلات الطرقية.

من جهته، مدير فرع المواصلات الطرقية في السويداء – المهندس شامل الدعبل: أوضح أنه على كافة المواطنين المتضررين من جراء تنفيذ هذا المسار التقدم بطلبات للمواصلات الطرقية ليصار إلى إعطائهم موافقات بالتصرف بأراضيهم، لكون رفع إشارات الرهن يتطلب تعديل قرار الاستملاك.

وأضاف: إن فرع المواصلات الطرقية في السويداء سبق وأن قام بتجهيز كل المخططات الرقمية، وبالتالي إرسالها للمصالح العقارية ولكن من جراء عدم توافر الكوادر الفنية اللازمة لدى المصالح العقارية حصل تأخر بإنجاز هذه المخططات لديها، إضافة لذلك فقد قامت المواصلات الطرقية بإرسال قرارات تصحيح لكل العقارات التي عليها إشكالات إلى الجهة المسؤولة بغية تصحيحها ولكن للأسف الشديد تم إعادتها من دون تصحيح ما أبقى الواقع كما هو.

رئيس دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية في السويداء – المهندس رفيق الجباعي قال: لقد قمنا بإعداد كل المخططات الرقمية بناء على طلب المواصلات الطرقية و موجود عليها كل أرقام العقارات، إلا أن العمل في هذه العقارات يحتاج إلى كوادر وهذا غير متوافر حالياً.

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