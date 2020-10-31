قريباً .. إطلاق خدمة دفع الرواتب عن طريق مراكز البريد

اللاذقية - صفاء اسماعيل

قال مدير بريد اللاذقية – محمد غالية ل(تشرين): بالتنسيق مع المصرف العقاري، سيتم قريباً إطلاق خدمة دفع رواتب العاملين والمتقاعدين عن طريق نقاط البيع P.O.S التابعة للصراف العقاري في ١٠ مراكز بريدية كمرحلة أولى وتكون موزعة في المراكز البريدية في مناطق المحافظة كافة، موضحاً أنها في منطقة اللاذقية ستكون في مكتب البريد في كل من كرسانا والبهلولية، و في كوة البريد قرب مركز خدمات المشتركين في حي الدعتور، أما في منطقة جبلة، فقد أشار غالية إلى مراكز البريد في كل من بيت ياشوط، حمام القراحلة، القطيلبية، وفي منطقة القرداحة تتوزع في مركزي البريد في القرداحة والفاخورة، إضافة إلى مركزي البريد في الحفة وصلنفة في منطقة الحفة.

وفي المرحلة الثانية، أكد غالية أنه سيتم إضافة ٤ نقاط لاحقاً في أفاميا، عين شقاق، حرف المسيترة، الدالية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه كان من المقرر تفعيل مراكز في كل من زغرين ورأس البسيط وكسب إلا أن الحرائق التي اندلعت مؤخراً حالت دون ذلك خاصة بسبب الأعطال التي أصابت قطاع الاتصالات.

وبين غالية أن الخدمة مأجورة وليست إلزامية لأحد، مبيناً أن الموظف أو المتقاعد يتوجه إلى مركز البريد الأقرب إليه ويعطي بطاقة الصراف العقاري مع كلمة السر للموظف الذي يسحب له من رصيده المبلغ الذي يريده مع الإشعار، مقابل دفع مبلغ ٣٠٠ ليرة عن كل عملية كأجور بريدية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق الخدمة البريدية في تشرين الثاني القادم، وكحد أقصى في كانون الأول القادم، داعياً الراغبين بقبض معاشاتهم من هذه النقاط إلى مراجعة مراكز البريد المذكورة أعلاه عند الإعلان عن إطلاق الخدمة.

وأكد غالية أن الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف أعباء التنقل وخاصة على المتقاعدين من الريف إلى المدينة لقبض رواتبهم.

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