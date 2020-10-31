ميليشيا (قسد) تداهم قرى في ناحية تل تمر وتختطف عدداً من المدنيين

واصلت ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي ضغطها على الأهالي في مناطق انتشارها حيث خطفت اليوم عدداً من أبناء قرى ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي في حين قتل أحد قاطني مخيم الهول وسط حالة من انعدام الأمن داخل المخيم الذي تسيطر عليه الميليشيا بريف المحافظة الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن “دوريات تابعة لميليشيا “قسد” داهمت عدداً من قرى ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي وخطفت عدداً من المدنيين بحجج وذرائع واهية لزيادة الضغط على الأهالي”.

ونفذت ميليشيا “قسد” أمس الأول حملة مداهمات جديدة في بلدة الحوايج بريف دير الزور ومخيم الهول بالحسكة واختطفت عددا من المدنيين في إطار ممارساتها العدوانية الرامية إلى إرهاب المواطنين وكم أفواههم ومعاقبتهم لخروجهم بمظاهرات تطالب برحيلها عن المنطقة مع داعميها من قوات الاحتلال الأمريكي.

وفي مخيم الهول شرق مدينة الحسكة ذكرت مصادر محلية أن “مجموعة من مسلحي الميليشيا داهمت القسم الخامس من مخيم الهول بعد مقتل رجل برصاص مجهولين داخل خيمته”.

وشهد المخيم الأسبوع الفائت وفاة طفل جراء نقص الرعاية الصحية حيث يعاني قاطنو المخيم أوضاعاً مأساوية نتيجة النقص الشديد بمقومات الحياة من غذاء ودواء ومياه صالحة للشرب وانعدام الأمن وذلك نتيجة فشل “قسد” بإدارة المخيم وسرقتها المساعدات الإنسانية المخصصة له.

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