(الغاز) لا يكفي المهن الغذائية القائمة.. بينما أخرى متوقفه تستجر المادة وتتاجر بها..!

درعا - وليد الزعبي

تعاني العديد من المهن الغذائية المستثمرة فعلياً مثل معامل الراحة والحلويات والألبان والأجبان والمطاعم بكل أنواعها من عدم كفاية ما يوزع عليها من مادة الغاز الصناعي لزوم العمل، بينما هناك مهن مشابهة متوقفة عن العمل وتحصل على المادة من دون أي وجه حق، ويطالب أصحاب المهن العاملة فعلياً بضبط ما يحدث وإنصافهم خاصةً وأنهم يراجعون اتحاد الحرفيين في درعا فيعتذر عن المساعدة لكون موضوع تحديد المخصصات من الغاز الصناعي وتوزيعه محصور بمجلس مدينة درعا ولا يتم إشراكه بالأمر على الرغم من أن الاتحاد يفترض أن يكون هو صاحب الرأي والصلاحية في هذا المجال لكون القطاع الحرفي يتبع له وهو الأقدر على تحديد احتياجاته.

وبهذا الصدد أوضح رئيس الجمعية الحرفية للصناعات الغذائية في اتحاد حرفي درعا – أحمد الدراجي ل(تشرين) أن سعر أسطوانة الغاز الصناعي -أرض الشركة- 5600 ليرة ومع إضافة أجور نقل بمقدار ألف ليرة يفترض أن تصل إلى الحرفيين بقيمة 6600 ليرة لكن الواقع غير ذلك، حيث تصلهم بسعر يفوق 9 آلاف ليرة، أي أن هناك فارقاً كبيراً يذهب لحلقات الوساطة ما بين الشركة والحرفيين، وهو ما يزيد الأعباء على الحرفيين ويرفع من تكاليف الإنتاج وتالياً رفع قيمته على المستهلك.

وأشار الدراجي إلى أن بعض الحرفيين يستجرون الغاز الصناعي وهم لا يزاولون العمل على أرض الواقع ويقومون بالمتاجرة بمخصصاتهم منه في السوق السوداء بأضعاف مضاعفة في ظل شح المادة في الظروف الراهنة، وذلك يحدث في حين أن هناك حرفيين مرخصين من اتحاد الحرفيين بالمهن الغذائية ويمارسون العمل الفعلي على أرض الواقع من مطاعم ومعامل حلويات وراحة وألبان وأجبان وطباخين منزليين لكنهم لا يحصلون على الغاز الصناعي بمسوغ عدم حصولهم على الترخيص الإداري من البلدية لشروطه القاسية والمجحفة خاصة ضمن الظروف الراهنة، علماً أن هذه المهن توفر فرص عمل ليست بقليلة ويسهم إنتاجها في تأمين احتياجات السوق المحلية وخلق المنافسة.

وبيّن رئيس الجمعية أن ذلك يحدث لكون البلدية التي يتم التوزيع حالياً عن طريقها غير قادرة على تحديد الاحتياج الفعلي لكل مهنة غذائية ولا تتابع المهن لجهة العمل أو التوقف، ولذلك تمت مراسلة محافظة درعا باقتراح توزيع مادة الغاز الصناعي عن طريق الجمعية الحرفية للصناعات الغذائية وبسعر يقل عن الذي يتحمله الحرفي حالياً على أمل الموافقة على هذا المقترح الذي يحدّ من التلاعب وينصف الحرفيين ويلبي الاحتياجات الحقيقية للعاملين منهم فعلياً، ولجهة الحرف المرخصة من الاتحاد وتحتاج إلى ترخيص إداري هناك اقتراح بإعطائهم ترخيصاً مؤقتاً لحين استكمال الشروط التي يتطلبها الترخيص الدائم وذلك إسهاماً في عدم توقفها وقطع سبل عيش العاملين فيها.

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