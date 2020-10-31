65 ألف طن إنتاج الفستق الحلبي لهذا الموسم.. وحماة الأولى

ميليا اسبر

كشف مدير مكتب الفستق الحلبي في وزارة الزراعة المهندس حسن إبراهيم أن عملية جني المحصول لهذا الموسم انتهت وبلغ إجمالي الإنتاج 65159 طناً، وذلك من 7,7 ملايين شجرة مثمرة منها حوالي 1,1 مليون شجرة سقي، و6,5 ملايين شجرة بعل، لافتاً إلى أن إجمالي عدد أشجار الفستق الحلبي المزروعة حوالي 8,8 ملايين شجرة موزعة على مساحة 58953 هكتاراً، منوهاً بأن محافظة حماة احتلت المركز الأول بالإنتاج بحوالي 31877 طناً، تليها إدلب بحوالي 16276 طناً، وبعدها حلب بإنتاج 15372 طناً، والإنتاج المتبقي موزع بين محافظات حمص والسويداء وريف دمشق ومنطقة الغاب.

وأكد إبراهيم أنه تم تصدير 1449 طناً حتى الآن من إنتاج هذا الموسم منها 684 طن قلب الفستق الحلبي، و162 طن فستق بقشره، و593 طناً من الأخضر فريش، مشيراً إلى أن أسعار المحصول تراوحت بين 3500 إلى 8000 ليرة للكيلو الواحد في نهاية الموسم للأخضر الفريش، والعظم الفاتح الخاص بالمحامص من 11000 إلى 17000 ليرة للكيلو الواحد، والبوظة العجر من 9000 إلى 13000 ليرة، والزهري الناضج من 7000 إلى 11000 ليرة، والقلب البوظة الأول من 15 إلى 17 دولاراً..

وبين إبراهيم أن إنتاج كل واحد كيلو غرام من قلب الفستق الحلبي نوع أول مقطع أخضر يحتاج إلى 7 كيلوغرامات فستق حلبي فريش بمرحلة العجر قبل النضج، بينما يحتاج إنتاج كل واحد كيلو غرام قلب فستق حلبي مقطع مصفر إلى 5 كيلوغرامات من الفستق الحلبي الناضج.

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