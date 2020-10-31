روسيا: أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية لليوم الثاني على التوالي أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء في التقرير اليومي الصادر عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي وفق ما نقل موقع روسيا اليوم إنه تم رصد 18140 إصابة جديدة بالوباء مقابل 18283 في اليوم السابق وتوزعت الإصابات الجديدة بين كل أقاليم البلاد الـ 85 وتم تسجيل العدد الأكبر منها بواقع 4952 إصابة في العاصمة موسكو.

وسجلت السلطات الصحية خلال اليوم الأخير 334 وفاة جديدة ناجمة عن كوفيد19 مقابل 355 وفاة في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في روسيا منذ بدء الجائحة بواقع 1ر1 بالمئة خلال الساعات الماضية ليصبح مليوناً و618116 إصابة مؤكدة منها 27990 حالة وفاة وتماثل 14854 مريضاً للشفاء منذ أمس ليبلغ إجمالي المتعافين مليوناً و215414 شخصاً.

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