مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/10/31 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة جباب بريف درعا من الساعة 12.00 صباحاً حتى الساعة 13,00

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 14 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 31 تشرين الأول 2020
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أرمينيا تتهم أذربيجان باستخدام أسلحة الفوسفور في قره باغ وباكو تنفي
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الخارجية الإيرانية تدين القرصنة الأمريكية على شحنات النفط المتجهة إلى فنزويلا
مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) وإصابة آخرين باستهداف تحركاتهم في ريفي الحسكة ودير الزور
متحف الشمع في برلين يتخلص من تمثال ترامب
اشتية: الدعم الأمريكي لمخططات الاحتلال انتهاك للقانون الدولي