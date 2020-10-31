آخر تحديث: 2020-10-31 11:40:31
الأخبار

مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/10/31 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة جباب بريف درعا من الساعة 12.00 صباحاً حتى الساعة 13,00

التصنيفات: آخر الأخبار

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


مقالات ذات صلة

Comments are closed