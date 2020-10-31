كليتشدار أوغلو لـ أردوغان: أغلق مصانع رينو في تركيا إذا كنت جاداً بتهديدك لفرنسا

سخر زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو من محاولات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان التغطية على الأزمات العديدة التي يواجهها في الداخل بتوجيهه الانتقادات إلى فرنسا.

وأشار كليتشدار أوغلو في تصريح نقلته صحيفة زمان التركية إلى أن أردوغان يستغل قضية فرنسا وما حدث من تطورات على خلفية مقتل مدرس فرنسي في وقت سابق من الشهر الجاري ليغطي على الأزمات التي تشهدها تركيا بما فيها انهيار الليرة.

واستهجن كليتشدار أوغلو دعوات أردوغان لمقاطعة البضائع الفرنسية في الوقت الذي تحمل فيه زوجته حقيبة فرنسية الصنع وقال متوجها في حديثه إلى رئيس النظام التركي.. إذا كنت جادا وصادقا وشجاعا في تهديداتك لفرنسا لماذا لا تفكر بإغلاق مصانع رينو في تركيا.. أنت تتحدث فقط بدون أفعال.

يذكر أن عدد الشركات الفرنسية في تركيا يصل إلى 500 شركة ويعمل فيها نحو مئة ألف مواطن تركي ويعمل في مصانع رينو فقط ستة آلاف شخص وتقوم الشركة بتصنيع حوالي 320 ألف سيارة سنويا.

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