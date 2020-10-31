١٠٠ متطوع من مخبري أطباء الأسنان في مبادرة “كمامتك وقايتك”

ألين هلال

حرصاً على أهمية سير العملية التعليمية بشكل صحي في المدارس وللتأكيد على أهمية ارتداء الكمامة والتعقيم المستمر في المدارس، أطلق فريق عمل مخابر أسنان سورية مبادرة (كمامتك وقايتك) ضمن مدارس دمشق وريفها.

رئيس المبادرة – مازن قناص بيّن ل (تشرين) أنه تم إطلاق هذه المبادرة من خلال تعاون وعمل 100 متطوع من مخبريي الأسنان في سورية، من خلال زيارة المدارس لنشر ثقافة الوعي الصحي للوقاية من فيروس( كورونا) لدى الطلبة وخصوصاً الأطفال بالتعاون مع الكادر التدريسي، والتأكيد على أهمية التعقيم للأيدي وشرح آلية التعقيم المنزلي للوقاية من الفيروس، كما وتم منح كمامات مجانية قماشية للاستعمال المتكرر مجانية لكل طالب وطالبة في المدارس بالتنسيق مع الإدارة ومنح جهاز إلكتروني لقياس الحرارة عن بعد لإدارة المدرسة ليصار إلى فحص الطلاب وعزل الحالات المشتبه بها لحين إرسالهم للطبابة المدرسية، وتقديم لوحات توعوية لطرق الوقاية من الفيروس صادرة من منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة.

وأضاف قناص: إنه تمت زيارة 11 مدرسة في دمشق و ريفها، و يسعى فريق مخابر أسنان سورية لتطوير ودعم المبادرة وتعميمها لتغطي أكبر عدد ممكن من المدارس، كما وتم توزيع 3000 كمامة و 7 أجهزة قياس حرارة وبعض الكمامات الخاصة للحالات المرضية مثل الربو و الأمراض المستعصية كالسكري.

وعن الخطوة التالية التي يعمل عليها فريق مخابر أطباء الأسنان، نوّه قناص للسعي إلى تجهيز مشروع لتقديم منفسة لإحدى المشافي الحكومية، وهو قيد العمل عليه من خلال التبرعات.

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