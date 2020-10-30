أكثر من 10 ملايين إصابة بكورونا في أوروبا منذ بدء الجائحة

ثبتت إصابة أكثر من عشرة ملايين شخص في أوروبا بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشيه في القارة مع بداية العام الحالي حسب تعداد أجرته وكالة “فرانس برس” اليوم استناداً إلى مصادر رسمية.

وتشكل القارة الأوروبية التي تحوي 52 دولة المنطقة الثالثة الأكثر تضرراً في العالم من حيث عدد الإصابات خلف أمريكا اللاتينية والكارايبي “2ر11 مليون إصابة” وآسيا “5ر10 ملايين”.

وفيما يخص العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الوباء فإن أوروبا تعد الثانية بعد تسجيل نحو 275 ألف وفاة خلف أمريكا اللاتينية والكارايبي “نحو 399 ألف وفاة”.

وأوروبا هي المنطقة التي يتفشى فيها الفيروس سريعاً حالياً حيث ارتفعت نسبة المصابين الجدد 41 بالمئة خلال أسبوع وسجل فيها نحو نصف الإصابات في العالم في الأيام السبعة الماضية.

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