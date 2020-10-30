إصابات كورونا في إفريقيا تقترب من مليون و760 ألف حالة

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا وصل إلى 1759794 حالة في الوقت الذي تستعد فيه القارة لموجة ثانية محتملة من الإصابات.

وأوضح المركز في بيان نقلته وكالة شينخوا للأنباء أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس وصلت إلى 42336 حالة بينما وصل مجموع حالات الشفاء في القارة إلى 1438841 حالة حتى الآن.

وتعد جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا أكثر الدول المتضررة من الفيروس فيما يتعلق بعدد الإصابات.

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