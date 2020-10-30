نصر الله: الإدارة الأمريكية والغرب يحمون الفكر التكفيري الإرهابي في المنطقة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن على الإدارة الأمريكية والغرب التوقف عن حماية الفكر التكفيري الإرهابي في المنطقة الذي يتبنى القتل ويرتكب الجرائم.

وقال السيد نصر الله في كلمة له مساء اليوم في ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية: إن الفكر التكفيري الإرهابي الذي تبنى القتل لمجرد الاختلاف الفكري في منطقتنا حمته الدول الغربية التي قدمت كل التسهيلات والسلاح للجماعات الإرهابية التكفيرية في العراق وسورية.

ودعا السيد نصر الله إلى اعتماد تشريع عالمي يجرم المس بمقدسات الأمم أو الأديان لافتا إلى أنه عندما يمس الأمر كيان الاحتلال الإسرائيلي تتوقف حرية التعبير فيما تبقى هذه الحرية مطلقة عندما تمس غيرهم.

من جهة أخرى نوه السيد نصر الله بصمود الشعب اليمني الذين ورغم كل ما يواجهه من ظروف صعبة يؤكد عدم تخليه عن القضية الفلسطينية، مشيراً إلى ضرورة الضغط لإنهاء الحرب الظالمة على اليمن.

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة اللبنانية قال السيد نصر الله: نأمل أن يتمكن الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية من تأليف حكومة لبنانية جديدة سريعا إذ لا يمكن الاستمرار في حكومة تصريف الأعمال.. ومعطياتنا تقول إن أجواء تأليف الحكومة جيدة ومقبولة، مؤكداً أن حزب الله سيتعاون ويسهل تأليفها لأن الوقت الآن ليس للمناكفات في الداخل اللبناني.

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