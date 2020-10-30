إصابات كورونا في أمريكا تتخطى حاجز تسعة ملايين

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز تسعة ملايين حالة اليوم.

ونقلت رويترز عن السلطات الصحية الأمريكية قولها إن عدد الإصابات زاد بواقع مليون في غضون أسبوعين فيما تواجه الدولة الأكثر تضررا في العالم عودة تفشي الوباء قبيل الانتخابات الرئاسية.

وتزداد الحالات بوتيرة أسرع من أي وقت مضى وكان الرقم القياسي السابق لمليون حالة جديدة خلال تفشي العدوى في تموز وآب الماضيين خلال 16 يوماً أما الآن فسجلت البلاد أكثر من مليون حالة في 14 يوماً وسط غياب أي مؤشر على تباطؤ تفشي المرض.

طباعة