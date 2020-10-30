الخارجية الإيرانية تدين القرصنة الأمريكية على شحنات النفط المتجهة إلى فنزويلا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية أعمال القرصنة الأمريكية في البحر الكاريبي على شحنات النفط المتجهة إلى فنزويلا.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قوله في تغريدة على “تويتر” إن قراصنة الكاريبي يفتخرون علنا بما ينهبونه لكن لا يوجد شخص متحضر يفخر بالسرقة.

وردا على بيان صدر مؤخرا عن وزارة العدل الأمريكية ضد إيران قال خطيب زاده: “كما قلنا من قبل.. هذه الشحنة من النفط لا تعود الينا ولكن على أي حال فإن شحنة نفط جهة أخرى سرقت بالتأكيد” مضيفا: “أن نظام الولايات المتحدة المتمرد وعلى عكس ادعاءاته.. أصبحت أدوات الضغط الخاصة به محدودة أكثر فأكثر كل يوم”.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس أنها كسبت أكثر من أربعين مليون دولار من “إعادة بيع النفط الإيراني” الذي “تمت مصادرته” على حد زعمها من أربع ناقلات كانت متوجهة إلى فنزويلا.

وكانت واشنطن ادعت في آب الماضي إنها صادرت 1ر1 مليون برميل من النفط الخام كان من المقرر بيعها لفنزويلا لكن طهران نفت حينها ملكيتها لسفن الشحن التي تم اعتراضها وأوضحت أن لا علاقة لها بهذه الشحنات.

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