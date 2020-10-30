آخر تحديث: 2020-10-30 22:14:58
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وفاة الدكتور حسين شفيق محمد مدير مشفى الأسد الجامعي السابق بسبب إصابته بفيروس كورونا

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التصنيفات: آخر الأخبار

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