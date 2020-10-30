وزارة الصحة: وفاة ٤ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٢٨٥

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 13 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 30 تشرين الأول 2020
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مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) وإصابة آخرين باستهداف تحركاتهم في ريفي الحسكة ودير الزور
متحف الشمع في برلين يتخلص من تمثال ترامب
اشتية: الدعم الأمريكي لمخططات الاحتلال انتهاك للقانون الدولي
العدوان السعودي يرتكب 282 خرقاً بالحديدة خلال الساعات الماضية
حزب مصر العربي الاشتراكي يدعو للتصدي للإجراءات القسرية المفروضة ضد سورية
لافروف وشكري يبحثان جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية
أرياسا: فنزويلا ستواصل إقامة علاقات شاملة مع إيران في مختلف المجالات
القوات العراقية تعثر على وكرين لتنظيم "داعش" الإرهابي في ديالى
الصين تدعو المسؤولين الأميركيين للكف عن اختلاق الأكاذيب
إصابة عشرات الفلسطينيين في قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية