وزارة الصحة: وفاة ٤ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٢٨٥

برؤية استشرافية عميقة وأسلوب فكري متجدّد استطاع المفكّر الفرنسي إدغار موران في كتابه «إلى أين يسير العالم» شحذ الأقلام وتحريضها على اتّباع منهجية فكرية جريئة من خلال تساؤله عن الجهة التي يسير إليها العالم في ظل الأزمات المشتعلة على كل... المزيد ←