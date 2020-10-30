ما الأسطورة التي أحيا بها؟

بديع منير صنيج

يحدِّثنا الباحث في علم الأسطورة «جوزيف كامبيل» بأن الميثولوجيا أداة مهمة لتعزيز النمو النفسي للفرد وفهمه لنفسه، وأن الصور الأسطورية هي التي تصل الوعي باللاوعي، مُحذِّراً بأنه حينما يفتقر المرء إلى تلك الصور، أو حينما يرفضها وعيه لسبب أو لآخر، يُفصل المرء عن أعمق ما فيه. لذا يقول: «أعتقد أن هذا هو الهدف من الميثولوجيا التي يمكن للإنسان أن يحيا بها. عليه أن يجد أسطورته الخاصة ويعرف ما هي عليه حتى يتمكن من توجيه أفعاله بكفاءة».

وإذا تتبَّعنا أفكار «كامبيل» سنكتشف بأن بداية العالم الأسطوري تتمثل في الانخطاف، شيء ما ينتشل المرء من نفسه، إلى ما وراء نفسه، إلى ما وراء الأنماط العقلانية كلها، ومن هذه الانخطافات بنيت الحضارات. ومثال ذلك بناء الأهرامات، الكاتدرائيات، المعابد العظيمة،… التي لم تتأسس على شيء له علاقة بالعقل، بل من «الانخطاف الأسطوري»، أو ما أسماه صاحب «أساطير نحيا بها» «يقظة الروع»، و«يقظة الحماس»، التي ألهمت تلك الرموز المعمارية العظيمة رغم عدم توفر الإمكانيات الهندسية المنطقية لها، وبالمقابل لدى كل شخص ما يفضله، واستعداد كامن لخوض تجربة مختلفة، شريطة أن يُحفِّز مخيلته لاستثارة الرموز الخاصة به والاستجابة لها، لكن لا يتم ذلك كما ينبِّه «كامبيل» من خلال ما يقترحه علينا الآخرون. إذ ينبغي للمرء أن يجد ما يبتغي لا وعيه الخاص أن يتأمل فيه. معطياً مثال عالم النفس «كارل يونغ» الذي عايش أحلاماً كانت تأتيه من الأنواع كافة، وبدأ يسجل ما كان يحلم به ثم راح يضخّم ذلك بربطه بالأشياء كلها. من خلال ذلك بدأ يعمل على اكتشاف أسطورته الخاصة. وجد أن أحلامه باتت مهمة جداً بالنسبة إليه وغنية جداً، فراح يكتب عن أحلامه في كراس صغير. وضع فيه كل نزوع بسيط سخيف، وكل موضوعة. سجل أحلامه حتى ينقلها إلى وعيه، ومع احتفاظه بالكراس بدأت الصور الكامنة تظهر.

يقول «كامبيل»: «يعثر المرء على أسطورته الخاصة به من خلال تحديد تلك الرموز التقليدية التي تتحدث إليه واستخدامها، إن صح القول، بوصفها أسساً للتأمل. ومن ثم السماح لها بالتأثير فيه. فليفكر المرء أولاً بطفولته، وليمتنع عن التفكير في كيفية ارتباطها بمؤسسة قد تكون بائدة وربما يصعب احترامها، وليفكر بكيفية تأثير الرموز فيه، فليدعها تؤدي دورها في المخيلة وتنشطها. من خلال حمل المخيلة على تأدية دورها فيما يتعلق بهذه الرموز، سيختبر المرء «المارغا» (سبيل الاستنارة)، قوة الرموز في فتح سبيل إلى قلب الأسرار».

ولعل جميعنا تعرض في طفولته لسؤال «ماذا تود أن تصبح»؟ والإجابة عليه تشكِّل قناعاً أولياً مفروضاً علينا من المجتمع، في حين ثمة قناع من نوع آخر هو القناع المضاد، حينما يبلغ المرء سن الرشد، تبدأ آفاق حياته تتبدى له، وهي تختلف عن تلك التي ألزمه المجتمع إياها. حينها يواجه المرء مشكلة العثور على أسطورته الخاصة. فجأةً يلوّع المرء من أجل أن يجد حماسه الخاص، أن يجد مصيره الخاص، ويعيش فيه. يظهر شعور بالتوتر الشديد نتيجة القناع الأولي والمجتمع الذي يضعه على المرء. يختبر المرء رغبة في الانشقاق والهرب، متمثلة في عبارة «دعوني أَكُنْ». هنا في هذه المرحلة سيختار الإنسان بم يعرف نفسه. هل بالمصباح أم بالضوء؟ بالجسد أم بالوعي؟ وما يؤرق الشباب هو حمل هذه الوسيلة –هذا الجسد- على الإنجاز حين النضج بحيث تكون أفضل حاملة ممكنة للوعي. عند هذه اللحظة يحول المرء مركز الثقل من الاهتمام بوسيلة الوعي إلى التطابق مع الوعي عينه، مع مراعاة التحرر من القناع الأولي وتطوير القناع المضاد قدر الإمكان، فمن دون ذلك ربما يحيا الإنسان أساطير الآخرين المفروضة عليه، من دون أن يعيش أسطورته الخاصة.

يوضح كتاب «سُبُل النعيم.. الميثولوجيا والتحول الشخصي» لجوزيف كامبل بأنه «لم تسمح أي ثقافة باستثناء الثقافة الأوروبية الحديثة والمتأخرة في العصور الوسطى للأفراد بتطوير القناع المضاد. بينما تطلب الثقافات الشرقية كافة من المرء أن يعيش وفقاً للأنماط التي تفرضها الثقافة عليه. بكلمات أخرى، تتوقع من المرء أن يتطابق مع القناع الأولي، مع ما سماه «فرويد» الأنا الأعلى. في الهند يسمونه «دارما»، أو واجباً. في الصين يسمى «تاو»، الطريق أو المسار. في كلا الحالتين فإن المفهوم يعني مطابقة الذات مع الصورة الثقافية».

لذا يبقى على الإنسان أن يشق طريقه باتجاه تطويع الظروف كافة لخدمة أن يحيا أسطورته، بعيداً عن العقبات الكثيرة التي تقف في وجه ذلك، وأن نتحداها بغية الوصول إلى بوابة الشمس، وعدم الاكتفاء بدورة القمر التقليدية التي تتواتر كل 28 يوماً، بمعنى أن علينا أن نُشِعّ ولا ندع لأي ظلمة أن تتسلل إلى حياتنا، وأن نتخلى عن هشاشتنا، تلك الهشاشة التي يعلمنا «ماركس» تحميل المجتمع مسؤوليتها، و«فرويد» يحيل أسبابها إلى والدينا، بينما علم الفلك فيعلمنا تحميل الكون المسؤولية، في حين أن المكان الوحيد الذي يجب أن نبحث فيه عن المسؤولية هو في الداخل، وأن نُحاسب ذواتنا بأننا لم نكن شجعاناً ما يكفي لنطلق أرواحنا نحو الشمس، ولنعش الحياة التي هي إمكاناتنا بأقصى قدر من الفردانية وبلا أي سطوة من أي مؤسسة كانت أو أي أفكار مسبقة.

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