اشتية: الدعم الأمريكي لمخططات الاحتلال انتهاك للقانون الدولي

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن دعم الولايات المتحدة المطلق لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاك للقانون الدولي وكل القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتطالب بوقفه.

ووفق وكالة وفا فقد دعا اشتية خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في رام الله اليوم إيطاليا إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وبذل الجهود لتسوية القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد اشتية على ضرورة اعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين والعمل على عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية ولاسيما مع ممارسات الإدارة الأميركية التي تنتهك القانون الدولي.

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