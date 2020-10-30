العدوان السعودي يرتكب 282 خرقاً بالحديدة خلال الساعات الماضية

واصلت قوى العدوان السعودي انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية مسجلة 282 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لموقع المسيرة نت أن الخروقات شملت 6 غارات لطائرات دون طيار على الفازة والجبلية وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والتحيتا و97 خرقاً بقصف مدفعي و168 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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