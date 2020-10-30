نقص كراسي طبيب الأسنان في جامعة طرطوس

نور قاسم

وردت إلى (تشرين) شكوى من طلاب كلية طب الأسنان في جامعة طرطوس حول العديد من الأمور التي يعانون منها وأهمها: النقص الحاد في الكراسي المخصصة لمعالجة المرضى وتقدر ب١٣ كرسياً فقط، بينما عدد طلاب السنوات الرابعة والخامسة الذين يبدؤون بمرحلة المعالجة السريرية ٣٠٠ طالب وطالبة، وأوضح الطلاب بأن الكراسي في كلّيتهم أعطالها كثيرة جداً ما يؤدي إلى توقف عدد منهم عن التدريب لأسبوع إلى حين إصلاح الأعطال، إضافة إلى أن الوقت المخصص للعلاجات في العيادة قصير وغير كافٍ، فكل أربعة طلاب على كرسي واحد ومعالجة المريض لنصف ساعة فقط، متساءلين ماذا يمكن أن تفعل نصف ساعة لطالب طب أسنان متدرب وأقصى ما يريده هو التعلم و الوصول إلى مرحلة التخرج كمتقن لعمله، وهذا ما عدا مشكلة عدم توافر جهاز الأشعة للتصوير لأنه معطّل مما يؤدي لاضطرار الطلاب تصوير المرضى على حسابهم الخاص في المخبر ليشكّل عبئاً مادياً إضافياً عليهم، إضافة إلى تأمين المواد التي من المفروض أن تؤمنها لهم الجامعة.

(تشرين) نقلت المشكلة إلى رئيس جامعة طرطوس – الدكتور عصام الدالي الذي أكد أنهم يحاولون معالجة هذه المعضلة التي يعود سببها إلى مركزية تأمين المستلزمات الطبية ومتمماتها لكل الجامعات في القطر إلى وزارة الصحة منذ عامين، فالمناقصة الخاصة بكراسي طبيب الأسنان تحتوي على عدد كبير يقدر ب١٥٠٠ كرسي ولا يستطيع تاجر واحد تحمله، ولذلك المناقصات التي أُعلنت منذ عامين لم تنجح والآن الإعلان عن المناقصة للسنة الثالثة على التوالي خلال شهر تشرين الثاني المقبل وغالباً ستُحل الأمور بالتراضي في حال عدم نجاحها هذه المرة أيضاً، وأن حصة جامعة طرطوس من هذه المناقصة حوالي ١٥ كرسياً.

وأوضح الدالي أنه وبجهود من محافظ محافظة طرطوس تم تأمين رجل أعمال متبرع لا يريد الإفصاح عن اسمه سوف يزوِّد كلية طب الأسنان بحوالي ثمانية أو عشرة كراسي طبيب أسنان بشكل مباشر من دون مناقصات وعروض، وفي السنة المقبلة ضمن ميزانية جامعة طرطوس يوجد أيضاً مخصصات لتأمين حوالي عشرين كرسياً لكلية طب الأسنان، آملاً عدم عودة تأمين هذه الاحتياجات بصورة مركزية إلى وزارة الصحة لأنها أثبتت فشلها و هذا القرار يعود إلى رئاسة مجلس الوزراء، منوهاً بأن الاستمرار على هذا النمط غير مجدٍ لأنه يؤدي لخسارة الكليات لميزانياتها وضرب مثالاً على ذلك بأنه كان مخصصاً لهم مئتا مليون ليرة في هذا العام من أجل الكراسي ولكنهم ماتوا من ميزانية هذا العام وسيضطرون لاقتطاعهم من ميزانية العام المقبل، إضافة إلى أنه قبل عامين كان سعر الكرسي الواحد مليون ليرة وأما الآن أسوأ كرسي بخمسة ملايين.

ومن جانبه، عميد كلية طب الأسنان في جامعة طرطوس – الدكتور علي معروف أكد صعوبة الوضع على الطلاب وأن أي كلية طب أسنان يوجد فيها ٣٠ كرسي طبيب أسنان في العيادة الواحدة، وأنه في أي جامعة أُخرى بأي محافظة يمكن للطالب البقاء لمدة أربع ساعات على الكرسي لمعالجة المريض وبذلك يأخذ وقته الكافي للتدريب ويتخرج كطبيب سوي، وأما في كلّيتنا فالوضع مختلف تماماً ويضطر أربعة طلاب المشاركة على كرسي واحد ولكل منهم نصف ساعة فقط!، مبيناً بأنه طرح حل مؤقت وهو أن يكون للطلاب دوام في يوم الجمعة أيضاً لكي يستطيعوا كسب الوقت للتدريب، مبيناً بأنه يوجد وعد من محافظ طرطوس لتأمين متبرعين لتأمين حوالي عشرة كراسي طبيب أسنان للكلية بشكل مباشر.

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