حزب مصر العربي الاشتراكي يدعو للتصدي للإجراءات القسرية المفروضة ضد سورية

أكد حزب مصر العربي الاشتراكي أن الحصار الغربي الجائر المفروض على سورية هو أحد أشكال المؤامرة الكونية التي تستهدفها والمنطقة داعياً المجتمع الدولي إلى العمل الجاد لرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

وقال الحزب في بيان حصل مراسل سانا في القاهرة على نسخة منه إن سورية تتعرض لحرب شرسة غير مسبوقة تقودها دول وكيانات تستهدف استقرارها وزعزعة الأمن فيها بغرض تحقيق الأطماع والأغراض الصهيونية في المنطقة مشدداً على أن سورية تمكنت بفضل صمود شعبها والانتصارات التي يحققها جيشها على التنظيمات الإرهابية والمرتزقة من التصدي وإسقاط هذه المؤامرة الكونية.

وأشار إلى أن الحرب الاقتصادية الشرسة التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها على سورية جاءت لتعويض خسائرهم العسكرية والسياسية والدبلوماسية داعياً جميع القوى الشعبية والسياسية الرافضة لسياسات الهيمنة الأمريكية إلى أن تقف وقفة حازمة وجادة ضد تلك الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها واشنطن والاتحاد الأوروبي ضد سورية والتصدي لسياسات الهيمنة والسيطرة التي تسعى إليها أطراف المؤامرة الصهيوأمريكية.

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