لافروف وشكري يبحثان جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية

بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمصري سامح شكري تطورات الوضع في سورية وليبيا وسبل تنسيق الجهود بين البلدين بهدف إيجاد حلول سياسية للأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم نقله موقع قناة روسيا اليوم: إن لافروف وشكري تبادلا في اتصال هاتفي أمس الآراء بشأن الأجندتين الإقليمية والدولية مع التركيز على تنسيق الجهود بهدف إيجاد حلول عبر طرق سياسية دبلوماسية للأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك ليبيا وسورية.

كما ناقش الوزيران آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بناء على اتفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي المبرم بين البلدين عام 2018.

إلى ذلك بحث شكري مع نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف اليوم الخطوات المطلوبة لتحقيق تقدم على صعيد مسار التسوية السياسية في سورية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

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