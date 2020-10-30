أرياسا: فنزويلا ستواصل إقامة علاقات شاملة مع إيران في مختلف المجالات

أكد وزير خارجية فنزويلا خورخي أرياسا عزم بلاده تعزيز العلاقات مع إيران في مختلف المجالات ولا سيما العسكرية منها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن أرياسا قوله في تصريح ستستمر كراكاس بإقامة علاقات شاملة مع طهران في مختلف المجالات مثل التجارة والطاقة والتعاون في الزراعة وتربية الماشية وصناعات السيارات والصناعات العسكرية التي تعود إلى فترة رئاسة أوغو تشافيز وتعززت خلال فترة رئاسة نيكولاس مادورو.

وأضاف أرياسا: أنه في مجال التعاون العسكري الفني بات شراء الأسلحة من إيران بشكل قانوني ممكن تماماً.. وسيتم تقييم هذا الاحتمال، في إشارة إلى رفع الحظر التسليحي الذي كان مفروضاً على إيران مؤخراً.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت منذ أسبوعين انتهاء سريان الحظر الدولي على تسلح طهران مشيرة إلى أن هذا الأمر سيسمح لإيران باستيراد وتصدير السلاح وإجراء التعاملات المالية المرتبطة بذلك وفقاً لسياساتها الدفاعية.

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