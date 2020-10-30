الكرامة ينهي الكلاسيكو لمصلحته.. وخسارة جديدة للحرجلة في الدوري الكروي

ابراهيم النمر

أنهى نادي الكرامة لقاء الكلاسيكو الشهير على نادي الاتحاد لمصلخته بهدفين لهدف جاء في الشوط الأول إذ سجل للكرامة ميلاد حمد ونروح نكدلي في الدقيقتين 25،45بينما قلص محمد عدرا للاتحاد في د38 وتلقى الاتحاد ضربة موجعة منذ انطلاق اللقاء الذي جرى في ملعب السابع من نيسان في حلب أمام جمهور كبير بخروج حارس مرماه خالد حاج عثمان نتيجة الإصابة في د 12.

وفي ملعب الجلاء بدمشق أمطر حطين شباك مضيفه الحرجلة بثلاثية بيضاء تناوب على تسجيلها أنس بوطة وفارس أرناؤوط ووائل الرفاعي في د 67،36،14.

وفي ملعب الباسل في اللاذقية فاز تشرين على الساحل بالنتيجة ذاتها حيث سجل له علاء الدالي في مناسبتين في د49 من جزاء وفي د 44وورد السلامة في د 69.

وحقق جبلة في أرضه وأمام جمهوره فوزا مهما على الفتوة بهدف حمزة الكردي في د 71.

وخطف الحرية نقطة مهمة من مستضيف الوثبة في ملعب حمص البلدي بارغامه على التعادل الإيجابي بهدف لمثله وأنتظر الحرية حتى د 89 ليدرك التعادل عبى سامر السالم من علامة الجزاء، وكان الوثبة افتتح التسجيل عبر صبحي شوفان في د 44 وإهدار له ابراهيم العبدالله ركلة جزاء في د 59.

وتختتم الجولة الثانية من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم غدا السبت بلقاء الشرطة والوحدة في الجلاء الساعة الثانية ظهرا وكان الجيش افتتح الجولة بفوزه على الطليعة بهدف.

تصوير- عبد الرحمن صقر

طباعة