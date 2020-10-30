القوات العراقية تعثر على وكرين لتنظيم “داعش” الإرهابي في ديالى

أطلقت قيادة عمليات ديالى اليوم عملية أمنية في قضاء المقدادية في المحافظة وعثرت على وكرين لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه إن قيادة عمليات ديالى شرعت بمهمة تفتيش وتطهير بقرية الخيلانيه في قضاء المقدادية شاركت بها قطعات الفرقة الخامسة وشرطة ديالى والحشد الشعبي وعثرت على وكرين لتنظيم “داعش” الإرهابي داخل أنفاق حيث باشر الجهاز الهندسي بفتح الطرق وتجريف النباتات للوصول إليهما.

وأضاف البيان أن العملية تهدف إلى حرمان إرهابيي “داعش” من إيجاد موطئ قدم في محيط قضاء المقدادية وملاحقة العناصر الإرهابية المجرمة.



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