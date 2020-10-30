غداً اختبارات مشتركة للكيمياء وعلم الأحياء للأولمبياد العلمي السوري

دمشق- تشرين

ضمن عمل هيئة التميز والإبداع في اكتشاف ورعاية مواهب المتميزين لدى أجيال الشباب، ومع بدء موسم علمي جديد للأولمبياد العلمي السوري، تقام غداً السبت منافسات الأولمبياد العلمي السوري 2021 وفق آلية جديدة، بإقامة الاختبار المشترك لمادتي الكيمياء وعلم الأحياء، للمشاركين من طلبة الصف الأول الثانوي في التوقيت ذاته في جميع المحافظات بدءاً من الساعة 12 ظهر السبت.

وحددت أماكن الاختبارات في المحافظات على النحو التالي: في دمشق تقام في جامعة دمشق في كلية الإعلام، وفي حمص في جامعة البعث في كلية الزراعة، وفي حماة في جامعة حماة بكليتي طب الأسنان والصيدلة، وفي حلب بجامعة حلب وبكلية العلوم، وفي طرطوس بجامعة طرطوس وبكلية الآداب، وفي اللاذقية بجامعة تشرين بكليتي الاقتصاد والتمريض، وفي درعا بفرع درعا لجامعة دمشق، وفي السويداء في فرع السويداء لجامعة دمشق، وفي دير الزور في جامعة الفرات في كلية الآداب، وفي الرقة في مدرسة المتفوقين الثانية، وفي الحسكة في جامعة الفرات في كلية الاقتصاد.

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