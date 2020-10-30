إدارة الكوارث والطوارئ التركية: مصرع أربعة أشخاص وإصابة 120 آخرين في الزلزال القوي الذي ضرب قبالة سواحل ازمير

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 13 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 30 تشرين الأول 2020
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الأخبار
أرياسا: فنزويلا ستواصل إقامة علاقات شاملة مع إيران في مختلف المجالات
القوات العراقية تعثر على وكرين لتنظيم "داعش" الإرهابي في ديالى
الصين: على المسؤولين الأميركيين الكف عن اختلاق الأكاذيب
إصابة عشرات الفلسطينيين في قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية
بيونغ يانغ تحذر من النزعة التصعيدية المعتمدة من قبل سيئول
مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين
إصابة عشرات الفلسطينيين بقمع الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان
مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) وإصابة آخرين باستهداف تحركاتهم في ريفي الحسكة ودير الزور
روسيا.. السجن ست سنوات لمتورط بتمويل الإرهاب
موسكو لا تستبعد خطر تسلل مرتزقة إرهابيين من قره باغ إلى روسيا