آخر تحديث: 2020-10-30 18:02:40
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إدارة الكوارث والطوارئ التركية: مصرع أربعة أشخاص وإصابة 120 آخرين في الزلزال القوي الذي ضرب قبالة سواحل ازمير

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