إصابة عشرات الفلسطينيين في قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17عاما شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وأوضح منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين قرب باب العامود في القدس المحتلة ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين بالضرب خلال مرورهم على حاجز قرب باب العامود ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وفي انتهاك صارخ للشرائع والقوانين الدولية التي كفلت حق حرية العبادة تصعد قوات الاحتلال اعتداءاتها على الفلسطينيين في مداخل المدينة المقدسة لمنعهم من دخول المسجد الأقصى في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

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