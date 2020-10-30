ومسير في مدينة جرمانا للتوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدي

دمشق – تشرين

بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي أقامت جمعية نور للإغاثة والتنمية وجمعية تنظيم الأسرة بالتعاون مع جمعية رواد البيئة في جرمانا مسيراً من ساحة السيد الرئيس إلى ساحة الشهداء في المدينة، واختتم المسير في حديقة الرواد أمام البلدية بحفل فني قدمت فيه بعض المقطوعات الموسيقية.

شارك في المسير 70 فرداً من مختلف الأعمار، وتم توزيع الكمامات والمعقمات على المشاركين وتحقيق التباعد الاجتماعي خلال المسير، وتوزيع ملصقات التوعية عليهم.

رئيس جمعية رواد البيئة في جرمانا ماجد سلوم وصف المسير بأنه خطوة مهمة في مجال الجانب التوعوي في الشهر الوردي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأهمية تحقيق ذلك باستمرار، لأن الكشف المبكر يساعد في سرعة المعالجة وتوفير الوقت اللازم والأموال للمعالجة، وتالياً النجاح في الشفاء الكامل.

كما ستقيم الجمعية نشاطاً آخر يوم الجمعة القادم من خلال ماراثون للمشي، وآخر في اليوم الوطني للبيئة.

وقالت مديرة مركز جمعية نور للإغاثة والتنمية سيما برو: حرصنا من خلال كوادرنا المتطوعة على المشاركة في هذا المسير المهم في نطاق التوعية بالشهر الوردي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، من خلال حمل المتطوعين (البوالين) المعبرة وتوزيع الملصقات لأهمية التوعية، وإجراء الفحوصات المبكرة، وتالياً تحقيق الوعي الأكبر في الفحص المبكر والذاتي باستمرار وعدم القلق النفسي أو الجسدي من عملية الفحوصات المعنية نظراً لدورها المهم في العلاج، خاصة إذا ما تم ذلك بشكل مبكر.

طباعة