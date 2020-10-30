مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين
اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم قرية الساوية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وقال مسؤول ملف مقاومة الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة “وفا” إن مستوطنين اقتحموا القرية واعتدوا على منازل وممتلكات الفلسطينيين وقاموا بتخريب عدد من أعمدة الكهرباء وجزء من خطوط شبكة المياه.
وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي