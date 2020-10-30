دمشق – دينا عبد

تحت عنوان (لنمشي معاً ونتحدى السرطان) وبمناسبة حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تصادف في شهر تشرين الأول من كل عام ( الشهر الوردي ) انطلقت حملة مسير بمشاركة واسعة من أمام مدينة الجلاء الرياضية مروراً بجامع الأكرم وساحة الأمويين، بالتعاون مع الشركاء والمنظمات والجهات ذات المسؤولية الاجتماعية، عن حملة المسير تحدثت آلاء عرب مديرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في السورية للحرف (أحد برامج الأمانة السورية للتنمية) قائلة: الغاية الأساسية من المسير هي التوعية لجميع فئات المجتمع بسرطان الثدي وضرورة الفحص المبكر، لأن الكشف في وقت مبكر سيحقق نسبة شفاء أسرع، وبينت مديرة الموارد البشرية أنه سيتم ضمن المسير جمع التبرعات للمتضررين من الحرائق التي حصلت مؤخراً في الساحل السوري.

بدورها ربى سليم مشرفة قسم الإنتاج في السورية للحرف وعضو في فريق تنظيم المسير أشارت إلى التعاون مع محافظة دمشق والخطة الوطنية للتحكم بالسرطان في تنظيم المسير ونختتم به كوننا في الشهر الوردي و تضمن مسير الختام حملة توعية بسرطان الثدي, إضافة لجمع التبرعات للمتضررين من الحرائق التي حدثت مؤخراً في بعض المحافظات السورية.

سارة عباس من شركة (إيماتيل) الراعي الذهبي للفعالية بينت أن ريع المسير سيكون لأهلنا المتضررين من الحرائق إلى جانب التوعية بسرطان الثدي، وأشارت إلى أن هذه الفعالية ستكون ختاماً للشهر (الشهر الوردي) للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتي تجري في هذا الشهر من كل عام.

مرح أحمد متطوعة في الأمانة السورية ومشاركة في فريق التنظيم بينت وفي السياق نفسه أن هذا المسير يأتي من أجل التوعية بسرطان الثدي، إضافة إلى الإضاءة على الكثير من المشاكل المجتمعية التي باستطاعتنا حلها بهذه الأفكار، وأشارت المتطوعة ، لدينا متطوعون, إضافة إلى الفرق التنظيمية الموجودة والدعوة موجهه لكل سيدة وشاب يرغبون في التضامن.

هناء سيدة مشاركة في المسير تتحدث عن أهمية تقديم الدعم للسيدات المصابات بسرطان الثدي، مؤكدة أنه من الضروري إجراء الفحوصات الدورية من أجل الكشف عن أي مرض ومعالجته قبل أن يتفاقم ويصبح الشفاء أمراً طويل الأمد.

وفيق أيضاً شاب متضامن مع حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بين أنه من الضروري عدم الجهل بأمور الصحة ووجه نصيحة لكل سيدة أن تكون أقوى من أي مرض وتنتصر عليه.

تصوير: يوسف بدوي

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