(إكثار البذار): تتسلم 76 ألف طن بذار قمح لهذا الموسم

ميليا اسبر

أكد مدير المؤسسة العامة لإكثار البذار – الدكتور بسام السليمان ل(تشرين ) أن المؤسسة أنهت عمليات استلام البذار المتعاقد مع الفلاحين لإنتاجه في كل فروع المؤسسة، وقد نفذت كامل الخطة الإنتاجية التي وضعتها في بداية الموسم والبالغة 75 ألف طن ، علماً أنّ الكميات المستلمة من بذار القمح بلغت حوالي 76 ألف طن ، لافتاً إلى أن عملية الاستلام تمت وفقاً لقرارات الشراء الصادرة عن المؤسسة والتي تتضمن المواصفات الفنية للبذار المقبول، إضافة لمكافأة الإنتاج التي سيتم منحها والتي تتراوح بين 20- 25% من قيمة المحصول فوق السعر المقرر والمحدد ب400ليرة للكيلو غرام الواحد وذلك وفقاً لمرتبة البذار، كما قامت المؤسسة بتسديد قيم البذار المستلم للمزارعين حيث تم تأمين الاعتمادات المالية اللازمة من خلال الحصول على قرض بقيمة 31 مليار ليرة.

وأشار د: السليمان إلى بدء عمليات غربلة البذار وإعداده ضمن مركز الغربلة العائدة للمؤسسة حتى يكون جاهزاً للتوزيع على المزارعين مع بداية موسم الزراعة، حيث بلغ إجمالي كميات البذار المغربل والمعقم الجاهز للتوزيع على المزارعين 36 ألف طن ، منوهاً أنه في هذا الموسم تم زيادة طاقة إعداد البذار لدى المؤسسة بعد إدخال وحدة غربلة وإعداد البذار في منطقة تل بلاط في حلب في العملية الإنتاجية والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 10 أطنان من البذار المغربل والمعقم في الساعة، كما تم تعويض النقص الحاصل في طاقة الإنتاج في محافظتي دير الزور والحسكة من خلال استئجار فرازات لتأمين البذار المغربل والمعقم للمزارعين في هاتين المحافظتين ، إضافة إلى البدء بعمليات شحن البذار على المصارف الزراعية لتسهيل عملية حصول الفلاحين على حاجتهم من البذار من أقرب نقطة لهم .

مع بداية الشهر الحالي بدأت عملية بيع البذار للمزارعين وتم تحديد سعر مبيع الطن الواحد من بذار القمح ب 450 ألف ليرة ، و أن هذه الأسعار مدعومة من قبل الحكومة وهي تعادل 60% من تكلفة الإنتاج حسب ما قاله مدير مؤسسة إكثار البذار، وقد بدأت عمليات بيع بذار المحاصيل البقولية حيث تقوم المؤسسة ببيع بذار هذه المحاصيل بأسعار تعادل أسعار التكلفة تشجيعاً للمزارعين على استخدام البذار المحسن موثوق المصدر حيث يتم بيع الطن الواحد من بذار الفول مليون و705 آلاف ليرة ، بينما طن العدس بسعر مليون و105 آلاف ليرة ، والحمص 700 ألف ليرة ، مشيراً إلى بدء عمليات استلام محصول القطن من المزارعين المتعاقدين مع المؤسسة لإنتاجها، حيث بلغت الكميات المستلمة لتاريخه حوالي 1700 طن من القطن المحبوب والتي تعطي بعد حلجها حوالي 600 طن من بذار القطن ، مضيفاً: أنه تم البدء بإجراء العقود المطلوبة مع المزارعين لتنفيذ الخطة الإنتاجية للموسم القادم حيث وضعت الخطة لإنتاج 100 ألف طن من بذار القمح.

أما على صعيد المنتجات الجديدة لدى المؤسسة ذكر السليمان انّ العملية التجريبية انتهت وبدأ الإنتاج التجاري لخلطة الكومبوست الملقحة ببذار الفطر والتي تستعمل لإنتاج الفطر الأبيض وتم بيع هذه الخلطة لمنتجي الفطر الأبيض بسعر تشجيعي بلغ 30 ألف ليرة للمتر المربع الواحد.

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