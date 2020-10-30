فريق الجمعية المعلوماتية يحصد المركز الأول في مسابقة الذكاء العالمية في بريطانيا

اللاذقية_رشا عيسى

متقدماً على عشرات الفرق حول العالم حصد الفريق السوري لليافعين (99problems but a bitch ain’t one ) من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية نادي الذكاء الصنعي، المركز الأول في مسابقة الذكاء العالمية ( آدا لوفليس2020) بعد أن تأهل فريقان من بين ثلاثة فرق سورية مشاركة ضمن النادي إلى المرحلة النهائية للمسابقة المقامة عن بعد في بريطانيا ليحققوا تميزاً كبيراً بشهادة اللجنة المحكمة التي تضم ممثلين من أرقى الجامعات العالمية كجامعة (هارفرد) وأهم الشركات والمؤسسات ك(مايكروسوفت) ووكالة ( BBC ) الإعلامية، ليصنف الفريقان المتأهلان كأفضل عشرة فرق عالمية دخلت المنافسة.

وتحتفي المسابقة بأول مبرمجة حاسوب في التاريخ (آدا لوفليس) وتحمل اسمها، وضمت الفرق السورية الثلاثة المشاركة 13 يافعاً ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً و4 مشرفين خاضوامنافسة قوية مع 23 فريقاً من مختلف دول العالم ومنها رومانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها.

وتكون الفريق الفائز من أيهم دليلة ،ليا ناصر ،قحطان ناصر ،ياسمين جديد، جعفر درويش. وتنوعت مواضيع المسابقة بين مسائل تتعلق بالقطاع الصحي والبيئي وآخرها تمكين المرأة في المجتمع .

المشارك جعفر غياد درويش من الفريق المتصدر في المسابقة قال ل(تشرين): تحدث مشروعنا عن تمكين تعليم المرأة في المجتمع وخاصة المجتمعات التي تعاني من التخلف والجهل بسبب العادات والتقاليد، مضيفاً: أنا كشاب بعمر ال17 أهوى البرمجة بشدة وجدت في الجمعية السورية للمعلوماتية مكاناً أحقق فيه طموحاتي، والمشاركة في مسابقة عالمية Teensinai هي بحد ذاتها تجربة فريدة، فكانت المرة الأولى التي تعرفنا خلالها على ال Hackathon و عملنا كفريق.

وأردف: كان أداؤنا التشاركي مفاجئاً و ملهماً، برغم وجودنا معاً للمرة الأولى، وقد تم العمل بنشاط مذهل و لساعات طويلة وصلت إلى 12 ساعة أحياناً.

وصمم فريق (coders gang )نظام ذكاء صنعي يحدد نسبة إدمان شخص ما و يؤمن التواصل مع أطباء نفسيين أو مراكز معالجة معينة ، بينما قدم فريق (Sharifious) نظام ذكاء صنعي للحد من أضرار الحرائق وكيفية العمل أثناء حدوثها.

وعبر أعضاء الفرق عن حماستهم لهذه التجربة من ناحية إثراء المعارف وتنمية القدرات بما يلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية من كوادر بشرية قادرة على الإبداع والابتكار ودمج التكنولوجيا في الحياة للتوصل إلى حلول ناجحة.

بدورها، قالت المدربة مرام جورية: يعدّ فوز وتأهل الفرق السورية المشاركة في المسابقة إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات الجمعية، منوهة بالأداء عالي المستوى والجهود الجبارة التي بذلتها الفرق وتكللت بتأهل فريقين منهما للمشاركة في النهائيات وتم انتزاع المركز الأول بجدارة، مشيرة إلى أن التدريب المستمر والمتابعة والخبرات التي اكتسبها المشاركون على مدار الأعوام الماضية في مجال تصميم مواقع ويب وأنظمة ذكاء صنعي والعمل بروح الفريق الواحد وتقسيم المهام كان لها أثر إيجابي في تحقيق نتائج مرضية.

من جهته، أكد المدرب علي عون أن التجربة كانت من أروع التجارب التي مرت عليه و النتائج فاقت كل التوقعات، مجموعة مشاركين أعمارهن تراوحت بين 12 و 18 سنة كانوا قادرين على العمل مع بعض و التكيف مع كل الظروف و المسائل المطروحة حتى يقدموا حلولاً للمشكلات نابعة من مجتمعهم، كانوا قادرين على إقناع هيئة تحكيم على أعلى مستوى و انتزاع مركزين بالنهائيات ثم الفوز بالمركز الأول.

وقال عون: إن وجود يافعين سوريين بحدث عالمي ينفي جميع الحواجز ويثبت وجود سورية عالمياً في عالم الإبداع و التميز.

من جهتها، اعتبرت المُهندسة مريم جودت فيوض – رئيس فرع اللاذقية للجمعية المعلوماتية أن مشاركة نادي الذكاء الصُنعي في المسابقة العالمية تتويج لعمل مستمر ضمن النادي استهدف فيها فئة أعمار الأطفال واليافعين عبر تدريبهم وفق برنامج مخصص يعتمد تقنيات الذكاء الصنعي بصياغة تناسب أعمارهم.

وأضافت فيوض: لاقت تجربتنا نجاحاً كبيراً لناحية الإقبال على الدورات والصدى الإيجابي الذي تم رصده ومن هنا أتت مشاركتنا حيث رغبنا كإدارة جمعية ونادي في خوض غمار تحد عالمي يتم فيه تقييم الحلول المقدمة من الفرق المشاركة عبر أرقى الاختصاصيين في المجال المذكور الذين يشكلون لجنة التحكيم تضم ممثلين من أرقى الجامعات العالمية كجامعة هارفرد وأهم الشركات والمؤسسات كمايكروسوفت ووكالة ال BBC الإعلامية.

وأردفت: حملت الأفكار المقدمة من قبل فرقنا الثلاثة المشاركة هموماً حياتية ومجتمعية تخص بيئتنا المحلية كموضوع تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، إضافةً لموضوع الحرائق وسبل استخدام تقانات الذكاء الصنعي في توقع حدوثها والحد من آثارها أما الموضوع الثالث فهو معالجة ظاهرة الإدمان على المخدرات بحيث يتم استخدام تقنيات الذكاء الصنعي بتحديد

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