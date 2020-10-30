ريف دمشق - تشرين

زراعة ريف دمشق) تتابع زراعة القمح والمحاصيل الشتوية)

ريف دمشق – تشرين

تابع مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة واقع زراعة القمح من خلال جولة ميدانية في ناحية الكسوة ومنطقة قطنا وشملت الجولة مدن وبلدات وقرى زاكية والديرخبية وكناكر وديرماكر وسعسع, حيث تم في الجولة اللقاء مع عدد من المزارعين والمعنيين في دوائر الزراعة والوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية وفي لقاء له مع (تشرين) أكد زيادة أن المساحات المخططة لزراعة القمح في المحافظة تبلغ بحدود 17000 هكتار هذا الموسم, مشيراً إلى أن هدف هذه الجولة هو مناقشة آليات تأمين مستلزمات زراعة هذا المحصول الاستراتيجي من بذور وأسمدة ومحروقات….. الخ، ودعا مدير الزراعة إلى ضرورة التوسع في هذه الزراعة ما أمكن إضافة إلى المحاصيل الشتوية الأخرى وأكد على المعنيين في الدوائر الزراعية ضرورة بذل المزيد من الجهود بدعم المزارعين ما أمكن والعمل على تأمين مستلزمات الزراعة خاصة أن الحكومة ووزارة الزراعة سيعملان هذا الموسم على دعم زراعة جميع المحاصيل الزراعية

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