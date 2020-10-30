العمل بمشروعات جامعة حماة الطبية .. كسير السلحفاة

حماة - محمد فرحة

ليس من الحكمة والموضوعية أن تقترب الفترة العقدية لمشروعات جامعة حماة التعليمية الطبية الحيوية ولا تزال نسبة الإنجاز دون المستوى المطلوب في الوقت الذي يضطرون لإرسال طلاب كلية الطب البشري إلى مشفى مصياف عندما يتعلق الأمر بالعملي وأقل ما يقال عن تنفيذ هذه المشاريع كسير السلحفاة.

رئيس الجامعة الدكتور زياد سلطان تحدث بكل أسف ووجع عما يجري لجهة تنفيذ المشفى الجامعي والبالغة سعته الاستيعابية 200 سرير، فأمسك بيده كتاباً من رئيس دائرة الإشراف على هذه المشاريع مرسلاً إلى رئاسة الجامعة جاء فيه: نفيدكم علماً بأن الأعمال متوقفة بشكل كامل منذ 25 شباط من هذا العام بالنسبة للعقد الأساسي ومنذ 23 آذار وحتى تاريخه وأن الورشات العائدة للجهة المنفذة متغيبة عن العمل بشكل دائم وقد تمت مخاطبة الجهة المنفذة بعدة كتب لرفع وتيرة العمل.

ويضيف رئيس الجامعة: نحن بأمس الحاجة لهذه المشاريع( المشفى الجامعي والمعهد الطبي والمبنى المركزي لإدارة الجامعة). لقد خاطبنا رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي بما يجري من تأخير وتلكؤ في إنجاز المشاريع الجامعية، متسائلاً: هل يعقل أن يذهب طلاب كلية الطب البشري بالباصات إلى مشفى مصياف أثناء الدروس العملية؟ إنها معاناتنا اليومية.

وعن مراحل العمل في معهد الطب البيطري أوضح أنه بوشر به في عام 2009 ولم ينتهِ وهو منشأة تعليمية أيضاً, آملاً بأن تسارع الجهة المنفذة لهذه المشاريع مع تغيير إدارتها خلال الأسابيع القادمة.

وفي حديثه عن المبنى المركزي لرئاسة الجامعة قال الدكتور سلطان بأسى: إن قيمة إنجازه 500 مليون ليرة وهناك ملحق عقد لاستكمال بعض الأعمال لاتزال نسبة الإنجاز فيها 20 بالمئة منذ عام 2018 ونحن بأشد الحاجة اليه من جراء الضغط الإداري والكليات.

وعن سؤال (تشرين) ما إن كان التقصير في صرف كشوفات الإنجاز أوضح سلطان بالنفي القطعي بل قال هناك أكثر من أحد عشر شهراً نسبة الإنجاز فيها صفر والأموال موجودة لا تأخير في هذا الصدد أبداً

بالمختصر المفيد تعاني جامعة حماة من ضيق المكان لإدارتها المركزية وهي تعاني الضغط الشديد على كل الصعد؛ إدارياً وسكن طلاب والتقصير بإنجاز مشاريعها الطبية الخدمية فليس من المنطق بمكان أن يسير العمل كسير السلحفاة.

طباعة