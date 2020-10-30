(حلم و حنين) يحتفي بزياد الرحباني في اللاذقية

آنّا داغر

كورال فنّي جماعي مؤسس من عدة فئات عمرية بعد أن استضافوا في محافظة طرطوس ولعدة سنوات تجارب موسيقية سورية مهمة ،أسسوا مهرجان (برج وبحر) الذي استطاع أن يحقق المعادلة الصعبة: الفن النخبوي-الشعبي، نظراً لوصوله لشريحة كبيرة من الجمهور الذي أقبل عليه بشكل منقطع النظير رغم أنه يتضمن جرعة فنية عالية المستوى, حيث قدموا مؤخراً ثلاث حفلات متتالية احتفاءً بزياد الرحباني الذي كان آخرها منذ يومين على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية بحضور جماهيري كبير وبمشاركة الأساتذة رأفت بوحمدان على البزق وذو الفقار سلوم على البيانو، محمد شحادة بركشن، وبقيادة المايسترو ماهر رومية.

وفي تصريح لـ(تشرين) من مديرة الكورال نهى بشور عن هذا المهرجان قالت: العام الماضي٢٠١٩ خصص المهرجان دورته الثانية للاحتفاء بأعمال الفنان الكبير زياد الرّحباني الذي يشكّل حالة فنية خاصة من أهم المدارس الموسيقية المعاصرة على مستوى العالم والذي أثّر في أجيال من خلال فنه الراقي الصادق الحقيقي العميق.

وتابعت: ضمن المهرجان أدى كورال حنين للكبار وكورال حلم للأطفال أعمال زياد موزعة هارمونياً لأربعة أصوات وتميّزت الأعمال بالصعوبة والمستوى الفني العالي وقد لاقت استحساناً كبيراً لدى الجمهور في كل مكان أدّاها فيهِ.

وعن رحلة الكورال ومشاركاتهم خلال السنين تضيف بشور: قدموا في: صافيتا و طرطوس، حمص، دار الأوبرا دمشق، وأخيراً دار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية, حيث كان تفاعل الجمهور رائعاً من حيث الإصغاء و الإمعان في التفاصيل والتفاعل، واللافت أن الكثيرين على اطلاع على أعمال الكورال حتى عن بعد، وكان لديهم حماس وفضول للاطلاع على الطريقة التي سيقدم فيها الكورال أعمال زياد.

وأخيراً جديد الكورال تقول: يستعد للحفل السنوي الذي يقدمه كل سنة في شهر كانون الأول, حيث سيقدم هذا العام برنامجاً من الأغاني الحديثة العربية والأجنبية التي تلاقي صدى عند الجيل الجديد ولكن بأسلوب كورالي موزع هارمونياً قد يفاجئ الكثيرين بنكهته الخاصة وسيغنيه في عدة محافظات ومناطق في سورية الحبيبة وعلى أمل أن يلقى لدى جمهوره في كل مكان الصدى الطيب.

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