موسكو: مستعدون للتنسيق مع واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب

جددت روسيا اليوم استعدادها للتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب لتعزيز الأمن العالمي وتحقيق مصالح البلدين.

وقال نائب وزير الخارجية الروسية أوليغ سيرومولوتوف في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: اللولايات المتحدة أضرت نفسها من خلال تعليقها التنسيق والعمل مع روسيا بشأن مكافحة الإرهاب، مضيفاً: العمل المشترك بين البلدين يمكن أن يعود بالنفع على الجانبين.

ولفت سيرومولوتوف إلى أن موسكو وواشنطن تمكنتا خلال العامين الماضيين من عقد جولات “مثمرة” بشأن التنسيق المشترك بين الأجهزة الاستخباراتية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، مبيناً أن تعليق العمل كان قراراً أحادياً اتخذته واشنطن لإرضاء الإدارة السياسية المعادية لروسيا دون مراعاة الحقائق الحالية في المجال الأمني.

وأوضح سيرومولوتوف أنه تم إبلاغ الشركاء الأمريكيين مرات عدة استعداد موسكو لمواصلة التعاون مع واشنطن بشرط المصلحة المشتركة القائمة على نهج عملي يكون مناسبا للجميع، وقال: إن الاتصالات مستمرة بين أجهزة الأمن في البلدين.

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