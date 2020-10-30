روسيا: 18283 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا 18283 إصابة جديدة و355 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن المركز الروسي لمكافحة الوباء قوله: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ مليوناً و59996 والوفيات 27656 حالة والمتعافين مليوناً و200560 بعد تسجيل 14519 حالة شفاء.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التلقيح الشاملة ضد كورونا قبل نهاية الشهر المقبل بانتظار إنتاج المراكز الروسية المختصة كميات من اللقاح تكون قادرة على الاستجابة للحاجة المحلية.

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