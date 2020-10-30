أسعار الذهب إلى ارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد تدفقات الملاذ الآمن نحو المعدن الأصفر جراء ارتفاع الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

وذكرت “رويترز” أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 16ر1869 دولاراً للأوقية وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1ر0 بالمئة إلى 1869 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 3ر0 بالمئة إلى 21ر23 دولاراً للأوقية بينما تراجع البلاتين 1ر0 بالمئة إلى 02ر847 دولاراً وربح البلاديوم 6ر0 بالمئة إلى 66ر2205 دولارات.

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