ماراثون للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

بمشاركة مبادرات أهلية وشبابية انطلق اليوم ماراثون “لنمشي معاً ونتحدى السرطان” للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك ابتداء من نادي الجلاء الرياضي بدمشق باتجاه جامع الأكرم على أوتستراد المزة لتكون محطته الأخيرة في ساحة الأمويين.

الماراثون الذي نظمته الشركة السورية للحرف (أحد برامج الأمانة السورية للتنمية) بالتعاون مع محافظة دمشق يأتي ضمن الخطة الوطنية للتحكم بالسرطان وفعاليات الشهر الوردي التي تحدث في تشرين الأول من كل عام وسيكون ريع الماراثون لدعم المتضررين من الحرائق التي شهدها مؤخراً عدد من المحافظات.

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