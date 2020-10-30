“زيتا” يقتل ٦ أمريكيين

قتل ستة أشخاص على الأقل جراء الإعصار “زيتا” الذي اجتاح ساحل خليج المكسيك وتسبب أيضاً بانقطاع الكهرباء عن أكثر من مليوني شخص جنوب شرق الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الصحة في لويزيانا وفق ما ذكرت “رويترز” اليوم: أول وفاة مؤكدة جراء الإعصار كانت لرجل يبلغ من العمر 55 عاماً في نيو أورلينز بعد إصابته بصعقة كهربائية بسبب سقوط خط كهرباء وأعقب ذلك وفاة أربعة أشخاص في ألاباما وجورجيا جراء سقوط الأشجار على المنازل بينما غرق رجل بولاية ميسيسبي بعد أن حاصرته المياه خلال محاولته تصوير بعض مشاهد الإعصار.

وتسبب الإعصار بوقف 85 بالمئة من إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك كما دفع شركات الطاقة إلى إغلاق خطوط الأنابيب البحرية ظلوإجلاء العمال من 230 منصة بحرية.

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