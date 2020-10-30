١.٦ مليار يورو خسائر الطيران الفرنسي

سجلت الخطوط الجوية الفرنسية “KLM” خسائر بقيمة 6ر1 مليار يورو في الربع الثالث من العام الحالي نتيجة ضعف حركة المرور.

وجاء في بيان لشركة “KLM” نقلته صحيفة لابروفانس الفرنسية اليوم: خسائر الخطوط الجوية الفرنسية وصلت إلى 6ر1 مليار يورو في الربع الثالث مع حركة مرور بلغت 40 بالمئة فقط من العام الماضي مع توقعات بخسائر جديدة نهاية العام الجاري.

كما توقعت المجموعة التي منحت ما مجموعه 4ر10 مليارات يورو على شكل قروض مباشرة تضمنها فرنسا وهولندا أن يكون الربع الرابع قاسيا على خلفية القيود الجديدة التي فرضتها فرنسا على التداول.

يشار إلى أن “KLM” هي شركة طيران أوروبية قابضة تعمل وفقاً للقانون الفرنسي ويقع مقرها الرئيسي في مطار شارل ديغول الدولي

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