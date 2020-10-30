صحفية تشيكية: نظام أردوغان ارتكب جرائم حرب في سورية

جددت الصحفية التشيكية ماركيتا كوتيلوفا التأكيد على أن النظام التركي ارتكب جرائم حرب في سورية ويتعاون بشكل علني مع التنظيمات الإرهابية ولا سيما “القاعدة” و”داعش” منتقدة في الوقت ذاته تغاضي دول الاتحاد الأوروبي عن ممارساته العدوانية.

ولفتت كوتيلوفا في حديث لموقع “بوستوي” السلوفاكي اليوم إلى أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان يستخدم عناصر التنظيمات الإرهابية في سورية لتحقيق أغراضه السياسية ويواصل ابتزاز الأوروبيين فيما يتعلق بمسألة المهاجرين غير الشرعيين الأمر الذي تخضع له القيادات الأوروبية.

ونبهت كوتيلوفا إلى أن أردوغان حول النظام السياسي في تركيا إلى نظام ديكتاتوري، مشيرةً إلى أن حرية الصحافة لم يعد لها وجود في البلاد بعد أن حولها إلى دولة مكبلة فقدت فيها وسائل الإعلام حريتها فيما يزج المعارضون السياسيون والمنتقدون لممارسات رئيس النظام في السجون.

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