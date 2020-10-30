اليوم الاتحاد في مواجهة الكرامة ضمن المرحلة الثانية من الدوري الكروي الممتاز

زاهر بدران

تستأنف اليوم المرحلة الثانية من مباريات الدوري الكروي الممتاز والتي انطلقت أمس الخميس بلقاء الجيش والطليعة وأسفر عن فوز الجيش بهدف مقابل لاشيء ، حيث تقام خمس مباريات، ففي اللاذقية يلتقي تشرين مع الساحل في مباراة ستقام بغياب الجمهور ليس بسبب كورونا بل بسبب عقوبة اتحادية لفريق تشرين ..الفروقات كبيرة بين الفريقين من حيث الأسماء الموجودة على قائمة الفريقين، فتشرين يضم نخبة من نجوم الكرة السورية و يحاول الحفاظ على صدارة الترتيب منذ البداية لأنه يعلم أن الحفاظ على الصدارة أصعب من الوصول إليها, ودائماً لقاء الجيران يحمل طابعاً خاصاً, وإن كانت الكفة تميل لمصلحة تشرين أما فريق الساحل الذي تعرض للخسارة أمام الوثبة في الجولة الأولى فيعاني الكثير من المشاكل.. والنتيجة شبه محسومة إلا إذا كان لأصفر الساحل كلمة أخرى.

وفي حلب يلتقي الكرامة مع الاتحاد في مباراة جماهيرية بامتياز حيث يرافق الكرامة جمهور كبير، والفريقان قدما عرضاً مميزاً في الجولة الأولى رغم خسارة الاتحاد ، والاتحاد حاله حال حطين الذي خسر أمام الجيش واختباره صعب مع الكرامة، الفريقان كبيران عريقان وأصحاب إنجازات وألقاب على الصعيدين المحلي والآسيوي, لذا نتمنى منهما تقديم مباراة تليق بسمعتهما الكروية لإمتاع الجمهور الذي سيتابعها.

في حمص يلتقي الوثبة مع الحرية ، فالوثبة رغم ماعاناه من مشاكل إدارية بعد استقالة رئيس ناديه إياد السباعي إلا أنه حقق العلامة الكاملة في الجولة الأولى بفوزه على الساحل في طرطوس.. أما الحرية فرغم خسارته أمام الوحدة إلا أنه كان الطرف الأميز ويسعى في مباراته القادمة إلى التعويض.

وفي ملعب الجلاء بدمشق يستضيف الوافد الجديد الحرجلة فريق حطين، والفريقان تعرضا للخسارة في المرحلة الأولى.

لذلك على فريق الحرجلة في اختباره الثاني أمام منافس عنيد تغيير الصورة التي ظهر عليها في أول ظهور له، وعليه تحقيق نتيجة إيجابية في ظل وجود أسماء كبيرة لها وزنها و لابد من الدخول في أجواء الدوري، أما حطين فعليه تعويض خسارته في ديربي اللاذقية أمام متصدر الدوري تشرين, ومهمته لا تبدو صعبة في تحقيق النقاط كاملة.

وفي ملعب البعث في جبلة يلتقي فريقها مع الفتوة في لقاء متكافىء ولكل منهما نقطة من تعادل أمام الطليعة والشرطة تتالياً وننتظر منهما تقديم مباراة مميزة, وتختتم مباريات المرحلة الثانية يوم غدٍ السبت فيلتقي في دمشق الوحدة فريق الشرطة.

يشار إلى أن الجولة الأولى شهدت فوز الجيش على الاتحاد 1/2، وتشرين على حطين 0/2، والوحدة على الحرية 0/1، والكرامة على الحرجلة 0/1، والوثبة على الساحل 1/2، وتعادل جبلة مع الطليعة.

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