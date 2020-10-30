الولايات المتحدة: ٩٠ ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً للإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية متجاوزة للمرة الأولى عتبة الـ 90 ألف إصابة جديدة وفقاً لإحصاء جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأحصت البلاد التي شهدت تصاعداً بعدد الإصابات بالفيروس منذ منتصف الشهر الجاري 90 ألفاً و290 إصابة جديدة فيما توفي 1021 شخصا خلال اليومين الماضيين وفق بيانات الجامعة.

وسجلت الولايات المتحدة التي تعد الأكثر تضرراً في العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ما مجموعه 228 ألفاً و625 وفاة ونحو تسعة ملايين إصابة منذ بدء الجائحة.

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