الصحة: 53 إصابة جديدة بكورونا و37 حالة شفاء ووفاة 3 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 37 حالة ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة بلغت حتى الآن 5633 إصابة شفيت منها 1898 وتوفيت 281 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الخميس ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

١٧ في حمص

١٣ في درعا

٧ في حماه

٧ في اللاذقية

٧ في طرطوس

٢ في ريف دمشق

حالات الوفاة:

٢ في حمص

١ في حماه

حالات الشفاء:

٦ في اللاذقية

٥ في حمص

٥ في ريف دمشق

٥ في دمشق

٥ في درعا

٤ في حلب

٤ في حماه

٣ في طرطوس

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