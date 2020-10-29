القوات العراقية تدمر أربعة أوكار للإرهابيين في كركوك

دمرت قوات الأمن العراقية اليوم أربعة أوكار للإرهابيين في كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة رويترز عن خلية الإعلام الأمني العراقية قولها في بيان: إنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة مشتركة من جهاز المخابرات والفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية من مداهمة أوكار للإرهابيين جنوب قرية سطيح بناحية الرشاد التابعة لقضاء داقوق في محافظة كركوك، مضيفة أنه تم تدمير أوكار احتوت على عبوات ناسفة مختلفة وخزان وقود وصاروخين نوع كاتيوشا وبطاريات محمولة.

وكانت القوات العراقية اعتقلت بوقت سابق اليوم إرهابياً من تنظيم “داعش” في عملية أمنية بمدينة الفلوجة في محافظة الأنبار.

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