العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية في اليمن

جدد طيران العدوان السعودي اليوم استهداف الأحياء السكنية في اليمن مخلفاً أضراراً جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني قوله إن “طيران العدوان استهدف بـ 16 غارة مديرية مدغل وشن غارة على جبل يام بنهم غرب مأرب كما شن غارات متفرقة على محافظتي حجة والجوف”.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدما مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.

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